«Покровские ворота» отдыхают»: бывший муж Ваенги приходит жарить ей мясо с Садырбаевым

Певица Елена Ваенга в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своих отношениях с бывшим гражданским мужем продюсером Иваном Матвиенко после расставания.

«Два дня назад я ему говорила: «Приезжай, пожарь мне мяса. Я так не умею». Приехал, показал мне, как жарить мясо. Сидела бабушка, моя мама, мой сын, муж Ромик, я, Иван. «Покровские ворота» просто отдыхают. Поверьте мне. Я всегда беспокоюсь, что он поел, что одел. У нас прямо нормальные отношения. Я живу на третьем этаже, а он на четвертом». Елена Ваенга

«Высокие отношения», — только и смог вымолвить Корчевников.

По словам Ваенги, после ее расставания с Матвиенко, он начал рисовать. «Он очень талантливый скульптор. Я ему, правда, запретила себя лепить. Мне заранее не нравится. Не хочу видеть правду в лицо. А про личную жизнь его я не имею право рассказывать», — заявила исполнительница.

Елена Ваенга и цыган по национальности Иван Матвиенко были вместе 17 лет. Детей в этом браке не родилось. Сейчас певица счастлива в браке с Романом Садырбаевым. Он младше ее на семь лет. Их сыну Ивану восемь лет.

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