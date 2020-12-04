«Сейчас в тренде»: Бородина похвасталась модными небанальными украшениями

Ксения Бородина обожает шопинг. Она не скрывает своей страсти и с удовольствием демонстрирует обновки, которыми еженедельно пополняет свой гардероб. У нее уже целая коллекция люксовых сумочек, которая продолжает расти. К тому же, с наступлением зимы девушка приобрела несколько актуальных моделей верхней одежды.

Неравнодушна Ксения Бородина и к украшениям. Недавно она закупилась сразу несколькими кольцами и браслетами. И не смогла не рассказать об этом своим поклонникам.

«Сейчас в тренде изящные небанальные украшения, ведь чем ярче — тем лучше. Знаменитое кольцо с кисточкой — это огонь и любовь! Идеально на мизинец!» — похвасталась Бородина.

Девушка продемонстрировала обновки на своей руке. У нее, по признанию, уже целая коллекция необычных ювелирных украшений. К примеру, особое место в ней занимает слейв-браслет.

«Надевается на палец как кольцо и вокруг запястья — он практически неощутим, но незамеченным не останется точно. Будет уместен всегда: с деловым костюмом, с платьем и с джинсами», — порадовалась модница.

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