«Это про астрономию?»: Губерниев запросил свою месячную зарплату за пробы на «Звездах сошлись»

Как отметил спортивный комментатор, для него большая ответственность стать ведущим этой программы.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro подтвердил, что ему поступало предложение стать соведущим Леры Кудрявцевой в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ.

«Я объявил им за пробы большую сумму, и они куда-то пропали. Мои пробы стоят дорого. Тем более для такой программы. Время дорогое, поэтому запросил кругленькую сумму. Сколько? Это коммерческая тайна, секретная информация. Это моя месячная зарплата. Для меня честь и ответственность поработать вместе с моей подругой Лерой Кудрявцевой. Но боюсь, что бюджет канала НТВ лопнет и разойдется по швам, если я буду вести это шоу. Важно, чтобы канал сохранял целостность и стабильность». Дмитрий Губерниев

Как отметил Губерниев, это шоу он, к своему стыду, никогда не смотрел.

«Надо посмотреть, о чем там они говорят. Это же про астрономию? Нет? Думал, про астрономию. По астрономии у меня, кстати, в школе была пятерка. Здорово, что меня позвали. Я люблю астрономию. Могу даже звезды различить. Скажу так: когда эта программа будет по астрономии, то я буду ее вести», — заметил Губерниев.

Напомним, что место соведущего Леры Кудрявцевой в «Звездах сошлись» освободилось после смерти Александра Колтового. Его самолет разбился около месяца назад в Подмосковье.

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