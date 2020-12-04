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«Себя ни в чем не ограничиваю»: беременная невестка Валерии рассказала, на сколько поправилась

Жена Арсения Шульгина находится на девятом месяце счастливого ожидания.

«Себя ни в чем не ограничиваю»: беременная невестка Валерии рассказала, на сколько поправилась
Валерия с сыном Арсением. Фото: instagram.com/valeriya/

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин в августе женила на своей возлюбленной Лиане Волковой, с которой встречался в течение года. Позже пара объявила о том, что ждет первенца. Невестка Валерии в настоящее время уже на девятом месяце, и периодически рассказывает о своем интересном положении в микроблоге.

Накануне Лиана Шульгина отвечала на вопросы поклонников в stories. Девушку спросили, сколько килограммов он набрала за беременность.

«Была 45, сегодня на весах почти 57,7. Почти 13кг! По телу вижу, что на кг 10 худеть придется. Но я себя ни в чем не ограничиваю и не ограничивала», — ответила невестка Валерии.

Лиана Шульгина
Лиана Шульгина. Фото: instagram.com/lianashulginaa/

Кстати, известно, что у Валерии родится внучка – будущие родители официально объявили об этом, устроив праздник и рассекретив пол ребенка.

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