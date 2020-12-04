«Я бы и «Поле чудес» вел»: Шаляпин отреагировал на слухи, что станет ведущим «Звезды сошлись»

По словам певца, это одно из самых интересных шоу в нашей стране.

Музыкант Прохор Шаляпин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro отреагировал на слухи, что станет ведущим рейтингового шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ.

«Я ничего об этом не знаю. Слышал из СМИ. Пошутил, что и «Поле чудес» бы вел. Если позовут, то, конечно, подумаю. Это одно из самых интересных шоу в нашей стране. Люди смотрят, им нравится. Я уже вел прогноз погоды на НТВ. Опыт работы у меня есть. Лера Кудрявцева как ведущая мне очень нравится. Но пока ничего не знаю о приглашении. Никто не звонил». Прохор Шаляпин

Напомним, что место соведущего Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись» стало вакантным после гибели ее коллеги Александра Колтового. Как известно, он разбился на самолете в Подмосковье около месяца назад.

Заметим, что некоторые уже называют место соведущего Леры Кудрявцевой в данном шоу проклятым. Дело в том, что до Колтового его вел актер Оскар Кучера. Он покинул проект, заявив, что не хочет обсуждать скандалы. Кучера сейчас сосредоточился на работе в театре.

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