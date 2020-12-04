«Стыдно говорить, мой вес 153 килограмма»: Саша Черно показала, как выглядит после родов

Бывшая звезда «Дома-2» Саша Черно в сторис Instagram показала, как выглядит после родов. Надо отметить, что девушка снова, как это бывало и раньше, набрала лишний вес.

«Стыдно говорить, мой вес 153 килограмма. Вы готовы к смертельному номеру? А вот она жизнь без прикрас. Вот такой у меня сейчас живот. Как видите, у меня много растяжек даже с того момента, как я начала худеть. Честно говоря, я сейчас не очень хорошо чувствую. У меня начались проблемы по женской части». Саша Черно

Как заметила Черно, она потратила много нервов в связи с тем, что вместе с мужем ушла с проекта.

«Последние полгода было много стрессов. Да и сейчас много проблем. В жизни я, конечно, намного больше, чем кажусь в Instagram. У меня второй подбородок. Буду вам показывать реальность. Буду ближайший месяц заниматься плотняком собой», — заметила девушка.

Напомним, что Саша Черно и ее муж Иосиф Оганесян ушли не так давно из «Дома-2». Они хотят плотно заниматься воспитанием сына, а делать это на телестройке просто нереально.

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