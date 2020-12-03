«Мама Беллы»: Климова показала, как пятилетняя дочь делала ей прическу

Екатерина Климова — мама двух дочек и двоих сыновей. Актриса трижды была замужем. Старшую девочку Лизу она родила актеру Илье Хорошилову. Двух сыновей Корнея и Матвея — актеру Игорю Петренко, а младшую девочку Беллу — другому коллеге по цеху и третьему мужу, Геле Месхи. Пара развелась в прошлом году, а этой осенью малышке Белле исполнилось уже пять лет. В своем Instagram Екатерина часто делится с фанатами снимками дочки, а на этот раз показала видеоролик, на кадрах которого Белла ухаживает за мамой.

«Мама Беллы», — именно так была подписана бумажная корона, которую 5-летняя девочка водрузила на голову мамы. При этом она старательно украшала ее волосы заколками. Фанатов умилили действия Беллы.

«Юная помощница! На вас хоть что надеть, все равно красоту не испортишь! Красивые!» — писали пользователи Сети.

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