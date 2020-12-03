«А где Боярскому парковаться?»: Садальский поддержал актера, оставляющего машину на тротуаре

Актер Станислав Садальский в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro поддержал коллегу Михаила Боярского, который порой нарушает правила парковки и бросает машину под окнами своего дома на тротуаре в Санкт-Петербурге.

«Я тоже нарушаю правила парковки. Чиновники сделали знаки только для себя. Накрутили номера, которые не читаются. А где Боярскому парковаться? Если было где, то он парковался, как положено. Я его поддерживаю. Чиновники делают законы только для себя». Станислав Садальский

Ранее сын Михаила Боярского Сергей признал, что его отец действительно нарушает иногда правила парковки. При этом он отметил, что около их дома на тротуаре «устоявшееся место парковки транспорта».

Как заметил Сергей Боярский, формально отец нарушает ПДД и должен заплатить штраф. Но он добавил, что законы должны быть едины для всех и штрафовать нужно и других водителей, которые ничем не лучше его знаменитого отца.

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