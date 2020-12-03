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«Дочка самого лучшего папы»: Лиза Галкина в летнем сарафане запечатлелась с отцом

Архивный снимок появился на фан-страничке звездной девочки.

«Дочка самого лучшего папы»: Лиза Галкина в летнем сарафане запечатлелась с отцом
Лиза Галкина. Фото: instagram.com/elizaveta_galkinaa

В минувшем сентябре Лиза и Гарри Галкины стали первоклассниками. Двойняшки делают успехи в школе, радуют зведных родителей своими способностями, говорят и поют песни на иностранных языках. А фанатов радуют снимками и видеороликами. Так, на одной из фан-страниц Лизы в Instagram появилось ее архивное фото в компании папы. Лиза позировала рядом с Галкиным в ярком летнем сарафане, оба от души веселились. Правда, для подписчиков осталось загадкой, что их так рассмешило.

«Папина копия! Самая лучшая дока лучшего папы! Какие классные!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин стали супругами девять лет назад. Для юмориста этот брак стал первым, а для Примадонны — пятым.

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