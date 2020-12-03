В очках и маске: Павел Прилучный показал свое лицо после драки

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный в конце ноября угодил в неприятную историю. Актер, находясь на съемках в Калининграде, оказался в ночном клубе, где сошелся в схватке с местным бизнесменом. В результате ему потребовалась помощь медиков — понял это актер уже в гостинице. Но решил довериться столичным эскулапам: травмы оказались очень серьезные, потребовалась операция.

Никаких подробностей инцидента Прилучный не сообщил, отметив лишь, что во всем разберется полиция. Пролежав в больнице, актер получил необходимое лечение и был выписан накануне. Перед отпуском своей бывшей жены он успел пообщаться с сыном и дочкой. Они весело провели время, порезвились и похохотали от души в машине артиста. А позже дети улетели с мамой на Мальдивы.

Сам Прилучный показал, как выглядит после драки. Учитывая, что актер в солнечных очках, синяки у него еще не зажили.

Защитная маска помогает скрывать другие последствия избиения. В целом, если не знать об истории, произошедшей с Павлом, то можно ничего не заподозрить по его внешности.

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