«Сын пойдет в армию»: Стас Михайлов рассказал об увлечениях своих старших детей

Певец Стас Михайлов в эфире шоу «Алена, блин!» рассказал об увлечениях своих старших детей, которые появились на свет до брака с Инной Михайловой.

«Никита учится в колледже. Скоро пойдет в армию. Это нужно для него. Потому что мы с ним говорили: армия необходима. Даша у нас любит музыку. Она на фортепиано играет. Петь? Ну я ей так издалека говорю, что петь, наверное, можно, но надо понимать, что сложно быть первой. Быть двадцатой скрипкой в оркестре я ей не желаю. Как говорят. Если отец поет, то и детей своих пихает. На нее люди должны обратить внимание без меня».

Стас Михайлов

Также Михайлов рассказал, чем занимаются дети его жены Инны от предыдущего брака с футболистом Андреем Канчельскисом. «Андрей — англичанин. Он не совсем понимает некоторые русские вещи. Мыслит по-английски. С 11 лет живет в Англии. Он сейчас футбольный агент. Он этим живет. Надеется, что станет хорошим футбольным агентом. Рвение у него нешуточное. А Ева хочет стать политиком. Пока я ее с трудом представляю, но посмотрим. Политических заявлений она пока не делает», — заметил певец.

Отметим, что у Стаса Михайлова две общие дочери с Инной Михайловой. Всего же в семье шестеро детей.

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