«Чувствуется приближение Нового года»: Ольга Орлова показала, как украсила к праздникам свой дом

Наступивший последний месяц года стал сигналом для многих звезд приступить к новогоднему оформлению своих домов. Уже установили и нарядили елку многие селебрити. Например, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Ксения Бородина и Марина Юдашкина. Не стала откладывать в долгий ящик преображение интерьера и телеведущая Ольга Орлова.

Певица украсила каждую комнату своего двухэтажного особняка. На подоконнике, на лестничных перилах, а также на обеденном столе красуются самые разнообразные сувениры, коробочки и игрушки. Кроме того, у Орловой установлено несколько рождественских елок, небольших, но очень роскошных.

«Теперь и в моем доме чувствуется приближение Нового года», — радостно сообщила звезда.

Кстати, обеденный стол уже сервирован у теледивы тематическим сервизом. Здесь же установлены рождественские свечи, венок и фигурки Деда Мороза.

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