Как сделать своими руками макраме-венок к Новому году из подручных предметов
Видео
Видеопредсказание на 2021 год от известного экстрасенса
Видео

«Чувствуется приближение Нового года»: Ольга Орлова показала, как украсила к праздникам свой дом

В оформлении интерьера певица использовала зеленые, золотые и серебряные сувениры.

«Чувствуется приближение Нового года»: Ольга Орлова показала, как украсила к праздникам свой дом
Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311/

Наступивший последний месяц года стал сигналом для многих звезд приступить к новогоднему оформлению своих домов. Уже установили и нарядили елку многие селебрити. Например, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Ксения Бородина и Марина Юдашкина. Не стала откладывать в долгий ящик преображение интерьера и телеведущая Ольга Орлова.

Певица украсила каждую комнату своего двухэтажного особняка. На подоконнике, на лестничных перилах, а также на обеденном столе красуются самые разнообразные сувениры, коробочки и игрушки. Кроме того, у Орловой установлено несколько рождественских елок, небольших, но очень роскошных.

«Теперь и в моем доме чувствуется приближение Нового года», — радостно сообщила звезда.

Кстати, обеденный стол уже сервирован у теледивы тематическим сервизом. Здесь же установлены рождественские свечи, венок и фигурки Деда Мороза.

Смотрите также

Тэги

новогодний декорНовый годОльга ОрловаОльга Орлова последние новостиОрлова