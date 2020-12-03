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«У нас с ним разные ниши»: Михайлов прокомментировал историю с Лепсом на «Жаре»

По словам музыканта, некорректный вопрос задали журналисты.

«У нас с ним разные ниши»: Михайлов прокомментировал историю с Лепсом на «Жаре»
Григорий Лепс. Фото: Globallookpress.com

Певец Стас Михайлов в эфире шоу «Алена, блин!» высказался о ситуации, которая случилась несколько лет назад на фестивале «Жара». Тогда ведущий стал спрашивать присутствующих зрителей, кто лучше Стас Михайлов или Григорий Лепс, что не понравилось исполнителю.

Стас Михайлов
Стас Михайлов. Фото: Globallookpress.com

«Там некорректно многие повели себя. Прежде всего журналисты. Сам вопрос некорректен. Люди определят, кто лучше без них. У нас прекрасные отношения с Лепсом. Я не вижу повода спорить с ним. У нас с ним разные ниши».

Стас Михайлов

Как сказал музыкант, он просто тогда решил взять в руки микрофон и разрулить конфликт. «Это неправильная работа тех или иных журналистов. Главное, чтобы профессиональная арена не допускала моментов личной привязанности. Независимым быть очень сложно, поэтому я не хожу на программы, где надо кого-то судить. На фестивалях предвзятости к тому или иному исполнителю быть не должно», — заявил он.

Напомним, что Стас Михайлов — одна из главных звезд отечественной эстрады. У него огромная армия поклонников. Особенно среди женского пола.

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