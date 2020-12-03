«У нас с ним разные ниши»: Михайлов прокомментировал историю с Лепсом на «Жаре»

Певец Стас Михайлов в эфире шоу «Алена, блин!» высказался о ситуации, которая случилась несколько лет назад на фестивале «Жара». Тогда ведущий стал спрашивать присутствующих зрителей, кто лучше Стас Михайлов или Григорий Лепс, что не понравилось исполнителю.

«Там некорректно многие повели себя. Прежде всего журналисты. Сам вопрос некорректен. Люди определят, кто лучше без них. У нас прекрасные отношения с Лепсом. Я не вижу повода спорить с ним. У нас с ним разные ниши». Стас Михайлов

Как сказал музыкант, он просто тогда решил взять в руки микрофон и разрулить конфликт. «Это неправильная работа тех или иных журналистов. Главное, чтобы профессиональная арена не допускала моментов личной привязанности. Независимым быть очень сложно, поэтому я не хожу на программы, где надо кого-то судить. На фестивалях предвзятости к тому или иному исполнителю быть не должно», — заявил он.

Напомним, что Стас Михайлов — одна из главных звезд отечественной эстрады. У него огромная армия поклонников. Особенно среди женского пола.

Смотрите также: