«Безмерно благодарен»: Авербух поздравил Денкову с днем рождения

Двукратная чемпионка мира в танцах на льду Албена Денкова отмечает свой день рождения. Фигуристке исполнилось 46 лет. Профессиональную карьеру она со своим партнером Максимом Стависким завершила 13 лет назад, а теперь они вместе тренируют участников «Ледникового периода». С днем рождения ее поздравил хореограф и идейный вдохновитель проекта Илья Авербух в своем Instagram.

«В этом году мы открылись друг другу с новой стороны, и я безмерно благодарен тебе за твою тактичность, интеллигентность, чувство вкуса и твой перфекционизм. За то, что ты так легко стала частью творческой команды и дополняла ее в работе над проектом «Ледниковый период»! Для меня было большим счастьем трудиться над ним вместе с тобой», — написал Авербух.

Напомним, что ранее Албена и сама принимала участие в шоу. Ее партнерами на льду в разные сезоны были Игорь Верник, Тимур Родригез, Петр Кислов.

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