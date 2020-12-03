«В доме пахнет мандаринами»: Малинин запечатлелся с красавицей-женой у камина

Несколько дней назад Александр Малинин поздравлял своих двойняшек Фрола и Устинью с днем рождения. Их музыканту подарила третья жена – Эмма, врач по образованию. Вместе они 30 лет. В своем Instagram Малинин опубликовал совместный снимок и рассказал, что их семья уже готовится к встрече Нового года.

«В доме пахнет мандаринами, свежей хвоей и дымом от камина. А вы уже готовитесь встречать Новый год?!» — спросил Александр у фанатов.

Подписчики буквально засыпали его добрыми пожеланиями.

«Уюта, тепла, мира и добра вашей дружной семье! Пусть любовь преображается! Счастья вашей семье!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что у Малинина также есть наследник от предыдущего брака. Старший сын Никита, который приобрел популярность благодаря «Фабрике звезд – 3».

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