«Началось!»: Подольская пожаловалась, что у их с Пресняковым младшего сына появились колики

38-летняя Наталья Подольская второй раз стала мамой в конце октября. На свет появился сынок, которого назвали Иваном. И спустя месяц малыш начал страдать от младенческих колик. Об этом сообщила сама артистка в личном микроблоге.

«Началось! Мне, как дважды маме мальчишек, очень знакома проблема детских колик. Я убеждена, что волшебного средства, которое избавит от проблемы совсем не бывает», — призналась звезда.

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Артистка выразила надежду, что к трем месяцам этот мучительный не только для малыша, но и для его родителей период закончится. «У Темы как раз к этому времени все закончилось», — вспомнила Подольская.

Мы обратились за комментарием к педиатру Ирине Добрецовой с целью узнать, как скоро проходят колики, и как облегчить страданию малышу во время приступов.

«Колики возникают у ребенка через одну-две недели после появления на свет и беспокоят кроху до трехмесячного возраста. Чаще встречаются они почему-то у мальчиков. Есть несколько причин, по которым они возникают. Среди них — это неправильная техника кормления грудью, ранний перевод ребенка на искусственное вскармливание, незрелость системы ЖКТ, когда у малыша не сформирована микрофлора. Кроме того, немало важно, что мама употребляет в пищу сама. Мы сейчас выступаем за то, чтобы мама не ограничивала себя в еде. Она может все есть, но в небольших количествах. Питание должно быть разнообразное, чтоб к ребенку поступали разные питательные вещества. Так кишечник малыша быстрее адаптируется. Нужно чаще выкладывать ребенка на живот, не оставляя без присмотра. Для облегчения приступа можно использовать грелку: сначала положить пеленочку на животик, затем завернутую в полотенце грелку. Но лучше — прогретую утюгом пеленку. А еще идеальнее — положить малыша на животик маме или папе — это самый безопасный метод. И препараты на основе симетикона, которые должен прописать педиатр», — отметила эксперт.

Справка Тeleprogramma.pro:

Ирина Добрецова — врач, кандидат медицинских наук, педиатр, член Союза педиатров России, основатель и руководитель Центра формирования здорового образа жизни, главный редактор журнала «Современное здоровье».