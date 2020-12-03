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«Отбросьте личное»: Стас Михайлов объяснил, почему его песен нет на «Русском радио»

По словам музыканта, умный программный директор не будет смотреть, какие у него личные отношения с музыкантом.

«Отбросьте личное»: Стас Михайлов объяснил, почему его песен нет на «Русском радио»
Стас Михайлов. Фото: Globallookpress.com

Певец Стас Михайлов в эфире шоу «Алена, блин!» объяснил, почему его песен нет в эфире «Русского радио». Как дал понять музыкант, вся проблема в личном отношении к тем или иным певцам. По словам артиста, у него есть своя аудитория, которой нравятся его хиты и музыка. Кроме того, эстрадный исполнитель узнаваем публикой, а появление композиций на радиоплощадках едва ли окажет большое значение на такой феномен, как популярность, считает певец.

Стас Михайлов
Стас Михайлов. Фото: Globallookpress.com

«Моих песен там нет, но если есть имя, то это вообще не влияет на популярность. Я считаю, что у всех радиоплощадок должно быть понятие рейтинга артиста. Отбросьте свое личное отношение к артисту — нравится он вам или не нравится. Умный программный директор не будет смотреть, какие у тебя с ним личные отношения. На моем веку таким человеком был Артур Вафин, который начинал на радио «Шансон». Программный директор должен думать о рейтинге радио».

Стас Михайлов

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