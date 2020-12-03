«Отбросьте личное»: Стас Михайлов объяснил, почему его песен нет на «Русском радио»

Певец Стас Михайлов в эфире шоу «Алена, блин!» объяснил, почему его песен нет в эфире «Русского радио». Как дал понять музыкант, вся проблема в личном отношении к тем или иным певцам. По словам артиста, у него есть своя аудитория, которой нравятся его хиты и музыка. Кроме того, эстрадный исполнитель узнаваем публикой, а появление композиций на радиоплощадках едва ли окажет большое значение на такой феномен, как популярность, считает певец.
«Моих песен там нет, но если есть имя, то это вообще не влияет на популярность. Я считаю, что у всех радиоплощадок должно быть понятие рейтинга артиста. Отбросьте свое личное отношение к артисту — нравится он вам или не нравится. Умный программный директор не будет смотреть, какие у тебя с ним личные отношения. На моем веку таким человеком был Артур Вафин, который начинал на радио «Шансон». Программный директор должен думать о рейтинге радио».