Дело пахнет «Виагрой»: Бари Алибасова срочно госпитализировали с низким давлением

73-летний продюсер мог переборщить с этим препаратом.

2 декабря известного музыкального продюсера Бари Алибасова госпитализировали с экстремально низким давлением. Об этом журналистам сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин. По его словам, 73-летнему артисту неожиданно стало плохо, была вызвана скорая, и врачи увезли мужчину в одну из московских больниц.

По предварительной версии, у Алибасова могла быть передозировка «Виагры». Так как данный препарат расширяет кровеносные сосуды, низкое давление часто является негативным последствием его приема.

«Версия врачей имеет право на жизнь, так как в квартире Алибасова действительно были обнаружены пустые упаковки препарата «Виагра», — прокомментировал Горжанкин.

Напомним, недавно СМИ стало известно, что у Бари Каримовича есть молодая любовница, да еще и беременная. Его законная жена, актриса Лидия Федосеева-Шукшина, не смогла простить супругу такого поступка. Ранее она заявила, что собирается окончательно развестись с ним.

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