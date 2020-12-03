«Радио не должно работать в угоду двум людям»: Михайлов высказался о соратниках Киселева

Как отметил музыкант, рано или поздно владелец «РМГ» узнает всю правду и все встанет на свои места.

Певец Стас Михайлов в эфире шоу «Алена, блин!» ответил на вопрос ведущей, как он относится к тому, что один небезызвестный человек хочет монополизировать весь российский шоу-бизнес. Речь в данном случае шла о владельце «Русской медиагруппы» Владимире Киселеве.

«Тут скорее даже проблема не Владимира Киселева, а людей, которые стоят рядом с ним. Эти два человека… Не будем называть их имена. Их и так прекрасно знает весь российских шоу-бизнес. Они доносят необъективную информацию человеку. Радио не должно работать в угоду двоим людям, которые работают на Владимира Киселева. Радио — это площадка для артистов. И это тот тандем создается, артист и радио, которые дарят людям готовый продукт. Они должны жить на взаимовыгодных условиях, но они должны быть объективно разумными».

Стас Михайлов

Как сказал музыкант, если какому-то программному директору не нравится Стас Михайлов или, к примеру, Вася Пупкин, то он не имеет права свое личное желание ставить в приоритет. «Они мне напоминают двух товарищей, которые открывают и закрывают шлагбаум. Но это все пройдет скоро. Объективной информации будет больше. Когда Киселев узнает ее, то изменит свое отношение», — сказал певец.

Ранее Стас Михайлов отмечал, что его обвинили в накрутке просмотров на песню, которую он сделал с певицей Еленой Север, женой Киселева. «Вы можете себе представить, чтобы я занимался накруткой клипа, у которого свыше 80 миллионов просмотров? Если там такая система общения, то мне это неинтересно», — сказал он.

Смотрите также: