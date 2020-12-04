«Всегда хотела, чтобы у меня был и мальчик, и девочка»: Ирина Безрукова вспомнила своего погибшего сына

Ирина Безрукова, звезда театра и кино, была замужем дважды. Первым мужем актрисы стал ее коллега по творческому цеху Игорь Ливанов. В браке с ним артистка родила сына Андрея. Но ему не суждено было прожить долгую жизнь – в возрасте 25 лет он трагически погиб у себя дома, поскользнувшись в ванной. Это произошло весной 2015 года. С тех пор Ирина ушла с головой в работу.

Тема детей для актрисы – очень непростая, подчеркнула звезда в интервью порталу Teleprogramma.pro. Безрукова стала новым героем проекта «Загугли звезду» и ответила на многие вопросы, включая тему личной жизни. Относительно детей Безрукова призналась:

«Всегда хотела, чтобы у меня был и мальчик, и девочка, — поделилась актриса. — Моего сына звали Андрей, он был прекрасным молодым человеком. Светлым, добрым… 25 лет он был рядом со мной, и это были очень счастливые годы, несмотря ни на что».

К слову, с отцом Андрея Ирина развелась в 2000 году. И в том же году зарегистрировала отношения с актером Сергеем Безруковым. Вместе они прожили до 2015 года.

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