«Поступок не совсем понятен»: Михайлов оценил отказ Меладзе и Лепса приехать на фестиваль в Дубае

Музыкант Стас Михайлов в эфире шоу «Алена, блин!» высказался о скандальной ситуации, которая произошла не так давно на фестивале «Парус» в Дубае.

В последний момент от участия в нем отказались такие звезды, как Валерий Меладзе, Григорий Лепс и Сосо Павлиашвили. По слухам, они получили некое «рекомендательное письмо» от владельца «Русской медиагруппы» Владимира Киселева. Он в последние годы, по слухам, «прессует» данный фестиваль.

«Чтобы давать оценку кому-то, надо понимать, какие у них отношения. У меня нет отношений с «Русской медиагруппой», поэтому я приехал на фестиваль как независимый человек. Мне всегда нравилось быть независимым. Не быть кем-то руководимым. Я так не могу. Я с детства радовался своей свободе выбора. Слава богу, что она у меня есть». Стас Михайлов

Как отметил Михайлов, к отказавшимся приехать музыкантам у него возникают определенные вопросы. «Для меня по-человечески этот поступок не совсем понятен. Но не мне их судить. Они сделали свой выбор. Если бы у меня были отношения с «РМГ», то я выстроил их так, что управлять мной было нельзя. У меня, кроме музыки, есть отношения с людьми в других проектах. Я всегда довариваюсь на берегу», — заявил Михайлов.

Ранее генеральный продюсер «Паруса» Евгений Морозов говорил, что некоторых артистов буквально ставили перед выбором — либо ехать на фестиваль «Парус», либо отказаться от поддержки ресурсов «РМГ», в которую входят «Русское радио» и «Золотой граммофон».

Смотрите также: