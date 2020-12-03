«Сейчас больше не артист, а проект»: Михайлов негативно высказался о творчестве Моргенштерна

Певец Стас Михайлов во время YouTube-шоу «Алена, блин» раскритиковал современных исполнителей. В частности, так популярного у молодежи рэпера Моргенштерна.

«Я не слушаю такую музыку… мне не по душе (нецензурная лексика в текстах, — Прим. ред.). Надо брать творчеством, а не менять внешность. Может у них цели сейчас такие. Может так надо, но мне это все не близко». Стас Михайлов

Как сказал Михайлов, его дети такую музыку не включают. «Раньше, как было. Выходит артист на сцену. Сейчас больше не артист, а проект. Артист – это личность. А они берут себе псевдонимы, клички. Это не я высокомерный. Просто они каждый день появляются. Для меня важнее всех хит-парадов – любовь народа. Можно что-то накрутить, но когда ты как Юрий Антонов популярен 25-30 лет. Это самое важное», — заметил певец.

Напомним, что композиции рэпера Моргенштерна занимают верхушки многих хит-парадов в последний год. При этом артист хвастается своими богатствами и постоянно провоцирует публику.

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