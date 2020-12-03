«С детства люблю мультфильмы»: Полина Гагарина в блузке на запах и брюках-трубах отправилась в кино

В прокат вышла картина «Полное погружение», где артистка озвучивает одного из персонажей.

С 3 декабря на большие экраны вышел анимационный фильм «Полное погружение» — добрая и душевная комедия для всей семьи о приключениях отважного дельфина, который должен спасти свой город от врагов.

Подружку главного героя, Мию, озвучила певица Полина Гагарина. И на предпоказ картины артистка отправилась вместе со страшим ребенком, 13-летним сыном Андреем.

«Я с детства люблю мультфильмы», — призналась звезда. – «Когда Мия (дочь Гагариной – прим.ред.) услышала мой голос, которым говорит дельфин, которую еще и зовут также, как ее, – ее удивлению, восторгу и радости не было предела».

Для выхода в свет Полина Гагарина выбрала беспроигрышную классику, обыгранную по-новому – белый верх и черный низ. Она облачилась в блузку на запах и брюки-трубы, визуально удлинившие и без того высокую певицу.

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