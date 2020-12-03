Мамина красавица: Лиза Галкина предстала с роскошными кудряшками

Девочка призналась, что такая прическа ей очень нравится.

Младшей дочери Аллы Пугачевой Лизе Галкиной минувшей осенью исполнилось 7 лет. Девочка учится в первом классе и радует маму с папой не только школьными успехами, но и достижениями в изучении иностранных языков и игрой на фортепиано.

Отдельного внимания заслуживает актерский талант Лизы – девочка с удовольствием танцует, поет, а также устраивает модные показы для родных.

В Сети немало фан-страничек, посвященных красавице Лизе. На одной из них появилось видео, где девочка хвастается новой прической – роскошными белокурыми кудряшками, струящимися по плечам.

«Тебе понравилось все, да?» — спрашивает стилист Лизу. «Конечно!» — отвечает девочка.

При этом модница Лиза красуется в стильной клетчатой рубашке, актуальность которой в нынешнем сезоне подтвердил не один фэнш-эксперт.

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