«Это было ужасно»: экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс обвинила в домогательствах режиссера

Как отметила певица, ее спасло от изнасилования только то, что она оказалась девственницей.

Певица Алиса Вокс, которая ранее выступала в группе «Ленинград», заявила в YouTube-шоу «Изнанка. Женщины», что в юности едва не была изнасилована. По ее признанию, она в начале двухтысячных годов снималась в сериале «ОБЖ». Всем девочкам на съемочной площадке было по 13-17 лет.

«Главный режиссер Максим Демченко в какой-то момент пригласил меня на дачу в составе большой компании. Все это происходило при моей маме, такая легкая беседа. Мне тогда было 17, ему около 40, женат. Не знаю, как мама могла ничего не заподозрить. Закончилось все плачевно: ночью, провожая меня в комнату, этот человек лег со мной на кровать. Это было ужасно». Алиса Вокс

По словам Вокс, мужчина попросил его удовлетворить и приласкать. Она отказалась, тогда он стал душить ее подушкой, так что ей пришлось удовлетворять его вручную. Спасло от изнасилования ее только то, что она была на тот момент девственницей.

Ранее стало известно, что от рук режиссера пострадали и другие артистки, снимавшиеся в том сериале. Сейчас все они готовят заявления в полицию. Девушки твердо намерены наказать режиссера, который сам пока от каких-то комментариев наотрез отказывается.

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