«На катке Лизы нет»: Мишин высказался после снятия Туктамышевой с этапа Кубка России

Как отметил тренер, его подопечная пока не будет тренироваться.

Тренер Алексей Мишин подтвердил, что его звездная ученица Елизавета Туктамышева снялась с пятого этапа Кубка России по фигурному катанию из-за болезни. При этом, как она называется, он говорить не стал.

«Что за болезнь? А это, вы знаете, интимное дело каждого. Дима Алиев вот тоже снялся, но болезнь не сразу назвали. Ее нынче стесняются называть. А болеет он довольно долго. На катке Лизы нет. Есть Миша Коляда, который успешно прыгает четверной тулуп». Елизавета Туктамышева

Ранее стало известно, что у Елизаветы Туктамышевой — коронавирус. Пятый этап Кубка России должен пройти с 5 по 8 декабря, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Елизавета Туктамышева неожиданно для многих победила на предыдущем этапе Кубка страны. Причем ей удалось опередить более титулованных соперниц. Ранее многие эксперты из мира фигурного катания отмечали, что спортсменка, которой сейчас 23 года, уже не сможет вернуться на былые позиции. Она, как известно, в 2015 году выигрывала чемпионат мира, после чего в ее карьере начался спад.

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