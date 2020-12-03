«Большая честь продолжить дело Колтового»: новой ведущей программы «ДНК» на НТВ стала Анна Казючиц

Трагически погибшему ведущему программы «ДНК» на телеканале НТВ Александру Колтовому нашли замену. Теперь помогать героям найти ответы на волнующие вопросы, разрешить семейные проблемы и ставить точки над «i» в вопросах родства между близкими будет актриса театра и кино Анна Казючиц.

«Мне все это очень интересно, и для меня большая честь продолжить дело Александра Колтового, и, став ведущей «ДНК», постараться внести пусть небольшой, но вклад в решение проблем, которые волнуют людей долгие годы», — признается звезда.

Социальное шоу «ДНК» в эфире уже более двух лет. Новые выпуски с Казючиц начнут выходить с 14 декабря. В основе каждой передачи — истории обычных людей, для которых проводится ДНК-тест — достаточно дорогостоящая процедура. Ее телеканал делает доступнее для людей, оказавшихся в наиболее спорной ситуации.

Параллельно с новыми выпусками на НТВ покажут повторы шоу с Александром Колтовым. Напомним, что телеведущий погиб 7 ноября в 41-летнем возрасте — самолет, которым он управлял лично, потерпел крушение в Подмосковье.

К слову, для шоу «Звезды сошлись» соведущего Лере Кудрявцевой пока не нашли. Александр Колтовой несколько месяцев до гибели вел и эту передачу.

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