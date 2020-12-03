Илья Резник нашел альтернативу современным «новогодним огонькам» на телевидении в праздники

По словам артиста, они давно утратили свою актуальность.

Поэт-песенник Илья Резник заявил, что современные «новогодние огоньки» изжили себя. По его признанию, они утратили свою актуальность. В то же время, как он считает, полностью их убирать из эфиров в праздники не стоит. Надо просто вернуться к старым выпускам.

«Я бы дал в эфир в новогоднюю ночь лучшие выступления из «огоньков» 60–70–80-х годов. Вот там доброта, наивность, настоящие песни. Я недавно на канале «Ностальгия» посмотрел финал конкурса «Песня-76». Там прозвучало 25 шедевров! Каждая песня живет до сих пор. Мешки писем со всех уголков СССР приходили». Илья Резник

Как отметил поэт, он старается не смотреть современные программы. Они вызывают у него только негативные эмоции, поэтому он не хочет расстраиваться. По его словам, сейчас на телевидении показывают какие-то «беспардонные циничные эпизоды», сообщает «Собеседник».

Напомним, что недавно музыкант Валерий Меладзе предложил звездам проигнорировать «новогодние огоньки», потому что артистам не разрешают давать концерты на сцене в условиях пандемии. Правда, его порыв почти никто не поддержал.

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