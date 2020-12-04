«Очень интересный мужчина»: Ирина Безрукова рассказала о переменах в личной жизни

55-летняя актриса театра и кино Ирина Безрукова после развода в 2015 году со звездой сериала «Бригада» Сергеем Безруковым не нашла личного счастья. Она полностью ушла в работу с головой, участвуя в нескольких проектах одновременно. Это, как раньше рассказывала знаменитость, стало «бегством от себя». Но в какой-то момент она остановилась и поняла, что так нельзя.

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Ирина Безрукова стала новым гостей проекта «Загугли звезду» портала Teleprogramma.pro. И не стала уходить от ответа на вопрос о личной жизни. Как оказалось, в этом году ее расположения стал добиваться поклонник.

«Долгое время я была занята только работой. У меня была длительная пауза, но сейчас в моем окружении есть очень интересный мужчина, который пытается ухаживать за мной. Я держу пока дистанцию, но не могу сказать, что мне это неприятно. Присматриваюсь и принимаю ухаживания», — рассказала звезда.

К слову, Ирина Безрукова в этом году снялась в нескольких сериалах и фильмах. Один из ожидаемых – это «Чикатило», где главную роль исполнил Дмитрий Нагиев.

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