Алина Кабаева в платье с пышными красными розами и российским гербом вышла на сцену

Известная гимнастка в 2018 году принимала участие в фестивале «Алина».

На фанатской страничке олимпийской чемпионки по художественной гимнастке Алины Кабаевой в Instagram появилась серия красивых архивных фотографий. Они были сделаны в 2018 году, когда в Москве проходил фестиваль «Алина».

На одном из снимков Алина Кабаева запечатлена в окружении молодых гимнасток в красивом белом платье с пышными красными розами. Наряд украшает российский герб с двуглавым орлом.

Напомним, что фестиваль «Алина» — одно из самых масштабных мероприятий в мире художественной гимнастики. Его проводит благотворительный фонд Алины Кабаевой. Главная цель праздника – объединить сотни юных спортсменок из разных регионов страны. Кроме того, фонд ставит перед собой цель популяризации детско-юношеского спорта.

Кстати, двуглавый орел, который смотрит в разные стороны на российском гербе, служит символом объединения и единства российских земель.

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