«Идет 40 минут выпуск, а шуток нет!»: Воля объяснил, почему «Камеди Клаб» не станет прежним

В последнее время раздается много упреков, что шоу стало несмешным, а его главные герои превратились в тех, над кем шутили.

Резидент «Камеди Клаб» Павел Воля в ток-шоу «Просто о сложном» в «Яндекс. Эфире» объяснил, почему проект уже никогда не станет прежним. По его словам, он просто удивлен нелепостью первых выпусков, которые тогда кому-то казались смешными.

Как заметил Воля, те кто просят вернуть старый «Камеди Клаб» просто находятся не в себе. Он лично пересматривал первые программы и с трудом досмотрел их до конца. Настолько он тогда с коллегами, как считает Воля, выглядели нелепо.

«Это просто позор без единой шутки. Идет 40 минут выпуск, а шуток нет! Какие люди сидят в зале? А столы в зале? Одни круглые, другие квадратные. Скатерти разные. Это просто какой-то адок. Тот, кто просит вернуть старый Comedy, дружище, вернись сам в это безумие без нас».

Павел Воля

Напомним, что не так давно телеведущий Юрий Дудь и рэпер Моргенштерн нелестно отозвались о программе. Они заявили, что «Камеди» уже не тот. Якобы резиденты сами превратились в тех людей, над которыми шутили. Эти слова задели за живое комика Гарика Харламова. Он припомнил, как два года назад Моргенштерн и Дудь были в студии шоу и смеялись над шутками со сцены. Харламов считает, что звезды просто лицемерят.

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