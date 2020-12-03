«Я бы украсил эту программу»: Джигурда хочет стать соведущим Кудрявцевой в «Звездах сошлись»

Как отметил актер, он умеет «мягко говорить и шайбу давать».

Актер Никита Джигурда заявил, что хотел бы стать соведущим Леры Кудрявцевой в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ. Как известно, место пока вакантно после гибели в авиакатастрофе Александра Колтового.

«Я бы украсил эту программу, я ведь и мягко умею говорить, и шайбу давать. Поскольку я нестандартный, прекрасно понимаю редакторов. Ведь Джигурда невольно будет тянуть все на себя». Никита Джигурда

По слухам, на роль ведущего сегодня рассматривается сразу несколько известных персон. Среди них, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, музыкант Прохор Шаляпин, а также ведущий первого сезона программы «Маска» на канале НТВ Вячеслав Макаров, сообщает «Собеседник».

Добавим, что минувшим летом программу «Звезды сошлись» покинул актер Оскар Кучера. Он отмечал, что ему надоел данный формат шоу, в котором очень много скандалов и интриг. Кучера решил сосредоточиться на работе в театре.

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