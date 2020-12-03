Видеопредсказание на 2021 год от известного экстрасенса
Видео
Лера Кудрявцева: «Марина Зудина призналась, что не хотела замуж за Олега Табакова»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Я бы украсил эту программу»: Джигурда хочет стать соведущим Кудрявцевой в «Звездах сошлись»

Как отметил актер, он умеет «мягко говорить и шайбу давать».

«Я бы украсил эту программу»: Джигурда хочет стать соведущим Кудрявцевой в «Звездах сошлись»
Никита Джигурда. Фото: Globallookpress.com

Актер Никита Джигурда заявил, что хотел бы стать соведущим Леры Кудрявцевой в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ. Как известно, место пока вакантно после гибели в авиакатастрофе Александра Колтового.

Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева. Фото: Globallookpress.com

«Я бы украсил эту программу, я ведь и мягко умею говорить, и шайбу давать. Поскольку я нестандартный, прекрасно понимаю редакторов. Ведь Джигурда невольно будет тянуть все на себя».

Никита Джигурда

По слухам, на роль ведущего сегодня рассматривается сразу несколько известных персон. Среди них, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, музыкант Прохор Шаляпин, а также ведущий первого сезона программы «Маска» на канале НТВ Вячеслав Макаров, сообщает «Собеседник».

Добавим, что минувшим летом программу «Звезды сошлись» покинул актер Оскар Кучера. Он отмечал, что ему надоел данный формат шоу, в котором очень много скандалов и интриг. Кучера решил сосредоточиться на работе в театре.

Смотрите также: 

Тэги

Александр КолтовойЛера КудрявцеваНикита Джигурдапрограмма "Звезды сошлись"Прохор Шаляпин