Звезда клипа «Экспонат» отметилась на прогулке в меховой куртке-рубашке цвета жасмина, поддержав «вирусный» тренд

Юлия Топольницкая, ставшая известной после клипа Сергея Шнурова «Экспонат», вслед за рядом отечественных звезд приобрела себе трендовую куртку-рубашку. Звезда остановила свой выбор на меховой модели деликатного оттенка жасмина, сочетав с маскулинными ботинками и джинсами из классического денима. Вместо головного убора актриса примерила капюшон от толстовки.

Ранее об этой суперактуальной вещи рассказывала Эвелина Хромченко. Посвятив ей не одну программу «Модного приговора». По словам ведущей шоу теплые рубашки «вирусным» образом заполонили все фэшн-пространство России. Они теперь есть в гардеробе чуть ли не у каждой женщины, которая хочет выглядеть стильно. А в магазинах эти модели представлены в самом обширном ассортименте: их шьют как из обычной рубашечной ткани, так и из пальтовой, эко-меха и даже делают варианты пуховиков, но в крое рубашки.

В этой актуальной модели уже отметились такие известные личности, как Стеша Маликова, Настя Ивлеева, Алика Смехова, Агния Дитковските и Кристина Асмус.

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