«Не могу дождаться!»: Решетова рассказала, когда начнутся съемки шоу «Ты – топ-модель»

Минувшей осенью телеканал ТНТ объявил о старте сразу двух телепроектов. И самое интересное даже не в том, что имя главного героя нового сезона шоу «Холостяк» назвали сразу — это Тимур Юнусов. Примечательно другое: вслед за Тимати на экране появится его экс-возлюбленная Анастасия Решетова. Девушка станет ведущей нового реалити «Ты — топ-модель».

О том, когда именно начнутся съемки нового шоу с Решетовой, модель рассказала в личном блоге. Девушка пообщалась с подписчиками и ответила на этот вопрос. Оказывается, к работе съемочная группа приступит сразу после Нового года.

«Как из отпуска вернусь, — подчеркнула модель и призналась: «Не могу дождаться!».

Девушка рассказала, для того чтобы стать участницей шоу, не нужно иметь параметры 90-60-90. «Мир изменился. Сантиметры сейчас никто не считает».

К слову, карьера телеведущей станет дебютом красавицы на ТВ.

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