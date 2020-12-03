Внимание к деталям: Хромченко показала, как обычные пуговицы могут сделать женщину визуально толще

Участницей очередного фэшн-преображения на «Модном приговоре» стала полная дама по имени Наталья Перегудова. Одеть такую стильно не так-то просто. Это признала даже Эвелина Хромченко, но она же добавила, что все-таки это возможно. Главное — знать некоторые стилевые хитрости.

И здесь важна любая деталь, ведь даже, казалось бы, такая мелочь как пуговицы, может испортить весь облик и прибавить внешне дополнительные килограммы. Один из таких неудачных образов создал «народный стилист» проекта. В комплекте из жакета, топа и клетчатых брюк-чиносов гостья проекта стала выглядеть еще крупнее. Как так получилось, объяснила Хромченко.

«Посмотрите, как диагонально расположенные пуговицы увеличили нашу героиню. Не то чтобы женщинам с телосложением нашей героини не нужно носить двубортные жакеты. Почему нет? Можно и нужно. Но просто контрастность этих пуговиц сразу же начинает увеличивать и без того вполне репрезентативный объем. Это зачем? У нашей героини вполне все нормально с плечевым поясом и грудью, они абсолютно не нуждаются в дополнительном объеме. Но благодаря направлению этих пуговиц этот объем мы получаем», — сказала стилист.

Чтобы избежать подобного эффекта Хромченко предложила заменить золотые контрастные пуговицы на фурнитуру в тон наряду. В этом случае они сольются с жакетом и не будут портить фигуру.

Смотрите также