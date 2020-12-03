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Вдова легендарного «Фокса» Александра Белявского умерла от рака в полном забвении

Долгое время никто из коллег даже не знал, что Людмилы Тихоновны уже нет в живых.

Вдова легендарного «Фокса» Александра Белявского умерла от рака в полном забвении
Александр Белявский. Фото: Globallookpress.com

Вдова актера и звезды картины «Место встречи изменить нельзя» Александра Белявского, где он сыграл бандита «Фокса», Людмила Тихоновна умерла от рака в полном забвении.

Александр Белявский
Александр Белявский. Фото: Globallookpress.com

Как рассказала директор Гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина, из жизни женщина, которая была членом организации, ушла еще 3 сентября. Сама она примерно через месяц узнала о ее кончине. Ничего до поры до времени не знали и журналисты.

Как отметила руководитель соцотдела гильдии Жанна Потапова, старшая дочь актера и его сестра Ольга от любой помощи наотрез отказались. Они заявили, что ни в чем не нуждаются, а если вдруг что-то потребуется, то сами выйдут на связь. Выяснилось, что вдову Белявского погубил рак. Женщина долго скрывала свой страшный диагноз, ушла в себя, сообщает портал eg.ru.

Напомним, что Александр Белявский, который за свою жизнь сыграл огромное количество знаковых ролей, ушел из жизни в 2012 году. По одной из версий, он выпал из окна. Его дочери от Людмилы Тихоновны было всего девять лет на тот момент. Теперь же девушка, которую зовут Саша, осталась сиротой.

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Александр БелявскийАлександра БелявскаяВалерия ГущинаЛюдмила ТихоновнаФильм "Место встречи изменить нельзя"