«С корабля на бал»: Орбакайте на репетиции рассказала про новогодний сюрприз

Старшая дочь Аллы Пугачевой, 49-летняя Кристина Орбакайте вновь прилетела в Москву, чтобы принять участие в праздничных съемках. Звезда последнее время живет на два континента, и снова оставила мужа с дочкой в Нью-Йорке. Сразу же по прилете артистка приступила к работе:

«С корабля на бал. Вернее, на репетицию. Готовим новогодний сюрприз. Встали на начало. А завтра уже съемки», — рассказала звезда.

Орбакайте сняла видео, на котором она позирует без макияжа на фоне репетиционного зала в окружении артистов шоу-балета «Тодес». Какой именно это будет сюрприз, звезда умолчала — на то он и сюрприз.

Смотрите также