Суммы впечатляют: стали известны заработки Марины Зудиной в театре при Олеге Табакове

Актриса Марина Зудина при жизни своего мужа режиссера Олега Табакова получала огромные деньги за выходы на сцену в МХТ имени Чехова. Никто и близко из других артистов театра не мог сравниться с ее заработками.

Так, контракт на спектакли «Трамвай «Желание», «Идеальный муж», «Последняя жертва», «Событие», «Карамазовы» составлял 6 миллионов 117 тысяч 500 рублей. К примеру, идущий следом по заработкам актер Олег Чонишвили получал в три раза меньше – 2146500. Остальные актеры зарабатывали еще меньше. К примеру, заработок звезды российского масштаба Евгения Миронова равнялся 1675000.

Режиссер Константин Богомолов, который в те годы еще не был женат на светской львице Ксении Собчак, получал 1050000, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Марина Зудина не так давно в завуалированной форме возмущалась редкими выходами на сцену в театре, которым при жизни руководил ее муж. Как известно, после смерти режиссера Олега Табакова некоторые постановки с ее участием были убраны из репертуара. Как сказала Зудина, муж бы не обрадовался, если об этом узнал.

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