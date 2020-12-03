«Его называют новым Сашей Петровым»: звезда сериала «Новенький» Глеб Калюжный рассказал, как попал в кино

В новый выпуск своего вечернего шоу Иван Ургант пригласил молодого актера Глеба Калюжного.

«Его называют новым Сашей Петровым. Он сейчас буквально везде. За последние месяцы вышли сериалы с его участием: «Водоворот», «Территория», «Новенький», второй сезон «Трудных подростков», скандальный фильм «Аутло». Как так получилось? Ему всего 22 года», — восклицает Ургант.

Глеб Калюжный рассказал, что в шоу-бизнес он попал через соцсеть. В 14 лет ему написали из студии Никиты Михалкова, но он проигнорировал приглашение на кастинг.

«Меня какие-то разводилы в кино позвали», — вспомнил свой разговор с матерью Калюжный.

Но мама будущей звезды развеяла сомнения сына, и он в итоге снялся в фильме «14+», который в 2015 году попал в программу Берлинского кинофестиваля. С того момента Калюжный принял участие в двух десятках проектов. Кроме того, он занимается музыкой и за его плечами уже пять сольных альбомов. Кстати, многие песни актера стали саундтреками к сериалам «Новенький», «Трудные подростки».

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