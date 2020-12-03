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Смена имиджа: Татьяна Васильева пошла на модный эксперимент, сделав укладку в духе Монро

Звезда также выбрала актуальную блузку с кружевом.

Смена имиджа: Татьяна Васильева пошла на модный эксперимент, сделав укладку в духе Монро
Татьяна Васильева. Фото: Global look press.

73-летняя Татьяна Васильева, полюбившаяся многим по советскому фильму «Самая обаятельная и привлекательная», решилась на фэшн-эксперимент. Актриса попробовала женственную прическу в стиле Монро. И теперь ее украшают светлые волосы, накрученные в легкие локоны.

Татьяна Васильева
Татьяна Васильева. Фото: www.instagram.com/tatyana_vasileva_official/

Женственную укладку звезда подчеркнула романтичной блузкой цвета топленого молока в обрамлении кружева. В этом сезоне оно необычайно популярно, как и многие другие материалы, которые намекают на некоторую долю роскоши и респектабельной жизни их владельцев. В частности, актуальны парча, бархат, жаккард, шелк и гобелен. Об этом ранее рассказывал историк моды Александр Васильев на передаче «Модный приговор».

«Татьяна Григорьевна, выглядите просто роскошно», «Шикарная дама», «Вам очень идет эта завивка», «Удивительная женщина. Хорошо и со стрижкой «под мальчика», и так тоже», «Как всегда невероятно стильная и красивая», — прокомментировали смену имиджа Васильевой пользователи Сети.

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