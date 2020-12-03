«Повезло с Владом»: Ильиных в белоснежном брючном костюме пришла с Топаловым на шоу

В программе «Вечерний Ургант» фигуристка и певец рассказали об участии в «Ледниковом периоде».

В новом телевизионном сезоне в эфире Первого канала спустя несколько лет перерыва вновь вышел проект «Ледниковый период». В нем принимают участие Ольга Бузова, Регина Тодоренко, Влад Соколовский, Ирина Пегова и многие другие звезды. Партнерами непрофессиональным фигуристам по традиции стали выдающиеся спортсмены — олимпийские чемпионы.

Пару Владу Топалову составила фигуристка Елена Ильиных. Но дойти до финала им не удалось. Накануне Ильиных и Топалов стали гостями шоу «Вечерний Ургант». Спортсменка появилась в студии в белоснежном брючном костюме свободного кроя. Звезды рассказали Урганту, чего им не хватило до победы.

«Я не был достаточно, наверное, силен, чтобы выйти в финал», — считает Топалов. И объясняет: «Есть какие-то вещи, которые у меня не получались физически: верхние поддержки; я не могу крутиться на месте — вестибулярный аппарат у меня, как оказалось, абсолютно нерабочий. Один оборот, и я падаю».

А вот Ильиных продолжила хвалить Топалова, как это делала на протяжении всего шоу:

«Мне очень сильно повезло с Владом. Он очень сильный партнер, он меня всегда крепко держал, мы ни разу не падали с поддержек», — защищает певца спортсменка.

К слову, пару Ильиных и Топалова многие зрители считали самой красивой на проекте, а отношения между партнерами — далеко не партнерскими: уж очень чувственными и страстными были их объятия и поцелуи на шоу.

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