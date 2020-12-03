«Надо толстеть»: Дава показал выступающие ребра Бузовой и попросил ее поправиться

Ольга Бузова во время работы над проектом Первого канала «Ледниковый период» сильно похудела. Девушка отдавала шоу все свое время и силы, забывая про еду. Иногда она впервые завтракала уже ближе к вечеру.

Своим превращением в тростиночку звезда осталась вполне довольна — ее блог наполнился снимками в облегающих лосинах и коротких топах, обнажающих пресс и тоненькую талию. А вот парню ведущей Давиду Манукяну, известному под псевдонимом Дава, изменения в любимой не очень пришлись по душе, о чем блогер не преминул сказать не только ей, но и своим фолловерам. Нужно отдать ему должное, разговор он начал с похвалы, заметив, что его возлюбленная всегда добивается своего и следует своей цели.

«Ты большая молодец», — заметил он.

Но потом Дава беззастенчиво поднял рубаху Ольги и показал выступающие ребра девушки.

«Теперь надо толстеть, чтобы кости настолько не выпирали», — сказал Манукян. «Неееет!» — взмолилась в ответ певица.

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