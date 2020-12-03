Сын Михаила Боярского высказался о полных залах на спектаклях своей сестры в период пандемии

Как отметил Сергей, соблюдать меры предосторожности в театрах проще, чем на больших концертных площадках.

Сын актера Михаила Боярского Сергей в социальной сети «Фейсбук» ответил на вопрос одной из своих подписчиц. Политик несколько дней назад разместил пост, в котором выразил недоумение по поводу огромного количества людей на концерте рэпера Басты в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.

В ответ одна из пользовательниц попросила Боярского прокомментировать полный зал вместо 25% на спектакле с участием его сестры — актрисы Елизаветы Боярской. «Или только Баста интересует?» — съехидничала подписчица.

«Сравнивать камерные залы драматических театров с концертными площадками в спортивных комплексах некорректно. Соблюдать меры предосторожности в театре, филармонии или капелле, наверное, все же проще, чем на рок-концертах. Считаю, что и театрам, и кинотеатрам нужно оставить возможность продавать 50% билетов, 25% — это бессмыслица. А такие большие концерты, как был у Басты — лучше было просто перенести». Сергей Боярский

Напомним, что выступление Басты в период пандемии при большом скоплении зрителей вызвало широкий общественный резонанс. Позже Ледовый дворец, где он выступал, был закрыт.

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