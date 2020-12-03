«Если нарушил, нужно платить штраф»: сын Боярского объяснил, почему его отец паркуется на тротуарах

Сын актера Михаила Боярского Сергей в социальной сети «Фейсбук» отреагировал на фотографию, которую ранее разместил под его постом о концерте рэпера Басты в Ледовом дворце один из пользователей. На снимке можно увидеть машину Михаила Боярского, припаркованную под окнами своего дома на тротуаре в нарушении всех правил.

Один из пользователей попросил Сергея Боярского научить отца парковаться культурно «по-петербуржски».

«Это машина моего отца, он ставит ее туда иногда, под окна своей квартиры, когда нет других мест. Когда там нет его машины — там стоят другие автомобили жильцов этого дома. Это устоявшееся место парковки транспорта, между газонами и будкой охраны японского консульства, сквозного прохода по тротуару там нет, в любом случае нужно идти по проезжей части. Формально — это нарушение ПДД, правила для всех одни, поэтому если нарушил, нужно платить штраф. Только давайте не только ему, но и всем, кто там паркуется много-много лет. Или других штрафовать и обсуждать не интересно?»

Сергей Боярский

Ранее Михаил Боярский очень болезненно реагировал на критику своей «лихой» парковки. Он просто отказывался отвечать на вопросы журналистов на этот счет. Между тем жители Санкт-Петербурга регулярно фотографируют его автомобиль, который припаркован не по правилам.

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