«Нет талии?»: Васильев показал платье, которое моментально корректирует проблемные формы

В эфире «Модного приговора» на Первом канале представили платье, которое поможет женщинам в один момент изменить свою фигуру в лучшую сторону. Особенно оно интересно пышным дамам с невыраженной талией. В чем секрет этого наряда, рассказал историк моды Александр Васильев.

«На вас платье с завышенной талией смотрится прекрасно!» — обратился он к героине шоу.

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«Хочу, чтобы все дамы с проблемными формами обратили внимание на это. Нет талии на месте? Рисуйте ее под грудью!» — посоветовал ведущий программы.

Он также заметил, что сочетание изумрудного и лилового оттенка очень эффектно смотрится. А все благодаря тому, что эти тона природные, соответствуют ирисам, сирени, фиалкам. «Это любимое сочетание эпохи стиля модерн», — сказал эксперт.

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