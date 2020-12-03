Муцениеце на фоне проблем Прилучного улетела в отпуск с детьми

Павел Прилучный недавно попал в неприятную историяю, в результате которой оказался на больничной койке с черепно-лицевыми травмами. Как рассказал актер полиции, его избили, никаких подробностей инцидента он сообщать публике на стал.

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Очевидцы описывали, что, оказавшись в клинике, актер первым делом позвонил своей бывшей жене Агате Муцениеце и поведал о случившемся. Однако навещала его новая пассия Мирослава Карпович. Позже экс-жена артиста и вовсе отправилась с их детьми в отпуск. В личном блоге она обнародовала снимок, запечатлевшись с Тимошей и Мией в самолете.

«Угадайте, куда мы летим? И пожелайте нам хорошего отдыха!» — подписала снимок улыбающаяся звезда.

Поклонники быстро догадались в комментариях, что веселая тройка отправилась на Мальдивы. Дело в том, что Агата давно ждала этой поездки и делилась радостными планами со своими почитателями в stories Instagram. Отметим также, что на момент отлета Муцениеце Прилучный появился дома, правда не совсем понятно означает ли это окончательную выписку артиста из медучреждения — он по-прежнему не рассказывает публике подробности случившегося.

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