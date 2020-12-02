«Записывала с трудом маме голосовое»: Анна Бузова рассказала о последствиях инсульта

Сестра Ольги Бузовой Анна на днях выписалась из клиники, где проходила лечение по поводу инсульта.

Общаясь с подписчиками, Анна Бузова рассказала, что последствия у нее остались, но, к счастью, они незначительные и со временем уйдут, правда, над этим нужно работать.

Красавица призналась, что после этой истории многое переосмыслила и теперь многие вещи, раньше казавшиеся важными, стали для нее второстепенными, а то и бессмысленными. Другими словами, Анна начала ценить самые простые вещи, о которых до болезни даже не задумывалась.

«Я помню второй день, записывала с трудом маме голосовое, в котором еле-еле выговаривала некоторые слова. И счастью моему не было предела, что я просто могу хоть что-то сказать», — поделилась Анна Бузова в Instagram.

Она добавила, что в тот момент ее не волновало ни то, что у нее перекошено лицо, ни то, что она не чувствовала руки. Девушка ликовала лишь потому, что могла говорить.

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Анна Бузова считает, что ей очень повезло. Ей вовремя оказали помощь, а потому приступ не нанес серьезный урон ее здоровью и не сделал человеком, ограниченным в передвижениях. Пройдя столь трудное испытание, Анна намерена пересмотреть свое отношение к жизни.

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