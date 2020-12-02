«Дача родителей сгорела дотла»: бывшая жена Дидюли уверена, что поджог дома – его рук дело

Евгения Костенникова в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что музыкант обеспечил себе алиби, используя ее и дочку.

Музыкант-виртуоз Валерий Дидюля с громким скандалом разводится с женой Евгенией Костенниковой. Две с небольшим недели назад Евгения рассказывала об издевательствах бывшего мужа.

Теперь же, по словам Костенниковой, от действий Дидюли пострадали ее родители. Дотла сгорела их двухэтажная дача в небольшой подмосковной деревне.

«Полиция уже установила, что это был поджог, — поделилась Евгения Костенникова с корреспондентом Teleprogramma.pro. – В доме выбили окна и разлили бензин. Дача и все вещи сгорели. Там еще была собака нашей дочери. Я пока не знаю, что с ней. Родители живут неподалеку от дачи, в поселении. Им позвонили знакомые и сказали, что все горит. Они поехали туда. Не знаю, что сейчас там происходит. Мама не берет трубку».

Евгения уверена, что поджог организовал ее бывший супруг Валерий Дидюля.

«У нас бракоразводный процесс и война. Вчера ему позвонили из УБЭП и вызвали на допрос, а сегодня кто-то поджег моим родителям дачу, — приводит свои доводы Евгения в беседе с Teleprogramma.pro. — Конечно, он обозлился… Он там был много раз, прекрасно знает, что деревня и никаких камер нет. Конечно, он не своими руками это сделал…»

Евгения Костенникова вспомнила, что как раз в то время, пока на даче орудовали поджигатели, они с бывшим мужем выбирали дочке новое платье в одном из ТЦ.

«Так он себе обеспечил алиби. Сам приехал к нам, предложил отправиться за обновкой, — поделилась Евгения с Teleprogramma.pro. — Снимал все на видео. Но при этом еще постоянно отходил и звонил кому-то».

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