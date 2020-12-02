«Машенька, ну как так?»: Мария Горбань напугала синяком под глазом

Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань заставила поклонников жутко переживать за себя.

Блондинка разместила в Instagram короткий видеоролик, на котором запечатлена с живописным фингалом под глазом.

«Я просто чихнула», — объяснила Мария происхождение гематомы.

Судя по комментариям под видео, подписчики красотки в озвученную Машей версию не поверили. Они просят девушку рассказать им правду и умоляют, чтобы она берегла себя.

«Машенька, ну как так?», «Вот куда спешила?», «Моя ж ты золотая», «Маша, кто тебя так?» — забросали Горбань вопросами ее поклонники.

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Но уже через пару часов звезда разместила пост, который позволил ее фанатам выдохнуть с облегчением. Как и предполагали некоторые, жуткий синяк на лице блондинки оказался бутафорским, это грим. Так что, спровоцированная Марией паника была бессмысленной и преждевременной.

«Друзья! Синяк не настоящий. Это грим для нового проекта», — успокоила Горбань поклонников.

В качестве доказательства она разместила видео, на котором ест яблоко, в то время, как девушка-гример рисует ей фингал под глазом.

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