«Гостям измеряли температуру электронным термометром»: Жасмин о дне рождения дочери Киркорова

«Мы с семьей Филиппа дружим настолько давно и близко, что наши отношения уже позволяют без стеснения спросить прямо, чем можно порадовать именинницу. В этом году мы с дочкой Маргаритой выбрали для Аллы-Виктории горнолыжный костюмчик, как именинница и хотела.

Маргарита очень ответственно подошла к выбору и даже подобрала под костюм поясную сумочку, чтобы подружке было удобно кататься. В Подмосковье горнолыжный сезон уже почти открыт. Надеемся, Алла-Виктория уже совсем скоро его опробует».