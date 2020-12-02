«Гостям измеряли температуру электронным термометром»: Жасмин о дне рождения дочери Киркорова

Певица Жасмин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказала о дне рождения Аллы-Виктории Киркоровой. Девочке исполнилось девять лет.
«Мы с семьей Филиппа дружим настолько давно и близко, что наши отношения уже позволяют без стеснения спросить прямо, чем можно порадовать именинницу. В этом году мы с дочкой Маргаритой выбрали для Аллы-Виктории горнолыжный костюмчик, как именинница и хотела.
Маргарита очень ответственно подошла к выбору и даже подобрала под костюм поясную сумочку, чтобы подружке было удобно кататься. В Подмосковье горнолыжный сезон уже почти открыт. Надеемся, Алла-Виктория уже совсем скоро его опробует».
Как отметила Жасмин, на дне рождения в этом году из-за пандемии был только самый узкий круг, но Киркоров все равно сделал очень яркий и достойный праздник.
«Если раньше тема дней рождения для Аллы-Виктории была девчачьей, детской, то в этом году все было уже по-взрослому, очень стильно. Моей Маргаритке, да и всем деткам, очень понравился небольшой подиум, дети весь вечер дефилировали по нему, демонстрируя свои наряды», — заметила она.
Особенно Жасмин запомнился трогательным тост от отца Филиппа 88-летнего Бедроса. Он рассказал, как Киркоров родился, вспомнил несколько трогательных историй. В зале многие, по словам исполнительницы, прослезились в этот момент.
«А в завершение вечера Бедрос и Филипп спели дуэтом. Удивительно, как в 88 лет человек мог сохранить бодрость, жизнелюбие и голос. Филипп, конечно, постарался соблюсти меры безопасности: все официанты были в масках и перчатках, гостям измеряли температуру электронным термометром на входе, раздавали антисептик. Несмотря на пандемию и узкий круг гостей, праздник удался!» — сказала певица.
Отметим, что на девятилетии Аллы-Виктории Киркоровой собрались многие звезды шоу-бизнеса. Некоторые назвали этот праздник пиром во время чумы, так как гости обнимались и часто фотографировались, стоя рядом друг с другом.